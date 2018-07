Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile la lei vor avea o volatilitate mai mare in perioada urmatoare, iar in privinta cursului valutar, care a fost intotdeauna o ancora in asteptarile inflationiste, nu ne asteptam la modificari semnificative daca va fi temperata cresterea inflatiei, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, unde a subliniat ca Romania va gazdui Summitul European al Regiunilor si Oraselor, in perioada exercitarii presedintiei la Consiliul Uniunii Europene,…

- Scriitorul Mircea Cartarescu atrage atentia ca evenimentele evolueaza rapid spre o cale fara intoarcere si consecintele pentru Romania ar putea fi tragice in sensul cel mai concret al cuvantului. El spune ca nicicand primele cuvinte ale imnului nostru n-au fost mai urgente: ”Desteapta-te, romane!””Pe…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata, la Timisoara, ca prin anuntul privind o noua candidatura la Presedintie Klaus Iohannis a dorit sa transmita mesajul ca va ramane si el sa lupte alaturi de ''Romania normala'' impotriva ''a ceea ce fac astazi PSD si Liviu Dragnea''.…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele patru luni un deficit de 2 mld. euro, comparativ cu 1,7 mld euro in perioada ianuarie - aprilie 2017, marcand o crestere de 15%, informeaza BNR. In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 414 milioane euro,…

- Codrin Ștefanescu a susținut ca ambasadorul Germaniei a cerut sa se incheie lupta anticorupție și ca Justiția e de vina pentru ca „nu mai avem un constructor, un proprietar de fabrica”. „Nu am spus ca e o lovitura de stat. Am spus ca e o mizerie unica in Europa. Nu cunoaștem in spațiul european vreo…

- Omul de afaceri Radu Lucianu a preluat un prim pachet de 55% din acțiunile Romprim SA, cel mai mare producator de autospeciale din Romania. Odata cu achiziția pachetului majoritar, Radu Lucianu a fost numit Director General al companiei. Acțiunile au fost preluate in urma unei oferte publice lansata…

- Potrivit unor surse de la Bruxelles care au confirmat pentru G4Media , Romania risca suspendarea tuturor platilor facute de UE in proiectele europene din cauza unor modificari aduse la legea Curtii de Conturi.