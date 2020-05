Am trecut de 5 milioane de cazuri de COVID-19 la nivel mondial. OMS e ingrijorata de numarul mare de infectari in tarile sarace

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus. In regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%. ”OMS intelege deplin dorinta unor…

- Directorul OMS a spus ca relaxarea masurilor de izolare sociala si economica "trebuie facuta cu extrem de mare atentie"."Daca se face prea repede, riscam o reaparitie a epidemiei, care ar putea fi chiar mai grava decat situatia prezenta", a avertizat Tedros Adhanom Ghebreyesus.In…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP .

- Statele nu fac suficient pentru a identifica si testa fiecare caz potential de COVID-19 si au tendinta de a se axa pe masurile de distantare sociala pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a criticat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…

- Franta si Germania au inregistrat zeci de cazuri noi de infectari cu coronavirusul provenit din China. Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat…

- Turcia a anuntat duminica inchiderea temporara a frontierei sale terestre cu Iranul si sistarea curselor aeriene care vin din aceasta tara, unde s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am decis sa inchidem frontiera noastra terestra…