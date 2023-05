Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica a disparut din spațiul public timp de o saptamana, dupa eșecul suferit in meciul de titlu cu Farul, scor 2-3. Noul președinte al Consiliului de Administrație al celor de la FCSB a explicat ce s-a intamplat. Mihai Stoica spune ca infrangerea de la Ovidiu i-a amintit de semifinala pierduta…

- Farul a caștigat titlul avand cel mai mic buget salarial dintre cele 6 echipe prezente in play-off, insa performanța atinsa de Denis Alibec și compania va fi premiata pe masura. Gica Hagi a luat o decizie care i-a uimit pana și pe oamenii din club, in privința modului in care iși va premia fotbaliștii.…

- Planul urias al lui Gica Hagi, dupa ce a castigat titlul cu Farul. Ciprian Marica, unul dintre actionarii celor de la Farul, a dezvaluit ca marel obiectiv al lui Hagi este sa faca o echipa competitiva la nivel european la Constanta. Gica Hagi a avut un sezon fantastic cu Farul si a castigat un titlu…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general de la FCSB, spera sa evite scenariul in care titlul s-ar decide in ultima etapa, iar CFR Cluj, care o va intalni atunci pe Farul, n-ar mai avea obiectiv pentru care sa lupte. Cu doua etape inainte finalul sezonului, Farul conduce SuperLiga cu 47 de puncte,…

- Farul - FCSB e meciul care poate decide campioana Superligii. Titlul se acorda la finalul saptamanii numai daca echipa lui Gica Hagi va obține victoria. Altfel, deznodamantul se amana pentru ultima etapa. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.…

- „A fost blat?”, a fost intrebarea pe care a primit-o Mihai Stoica dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Managerul general de la FCSB a avut prima reactie dupa cea mai drastica infrangere suferita de echipa din Giulesti din ultimele trei decenii. Jucatorii lui…

- Concluzia lui Mihai Stoica, dupa Farul – CFR Cluj 1-0. Mihai Stoica e de parere ca Farul Constanta a surclasat-o pe CFR Cluj. Managerul general de la FCSB a identificat si greselile pe care le-a facut campioana in derby-ul de la Ovidiu. Mihai Stoica a mai spus ca fundasii celor de la CFR Cluj sunt […]…

- Denis Alibec este jucatorul remarcat de Mihai Stoica, dupa remiza dintre Rapid si Farul, scor 1-1, din etapa a doua din play-off. Managerul general de la FCSB sustine ca atacantul lui Gica Hagi este omul meciului, marturisind ca acesta a avut numeroase ocazii de a marca. Rapid si Farul au remizat, intr-un…