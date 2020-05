Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT: PERICOLUL infectarii cu noul CORONAVIRUS (COVID-19) ramane ridicat Romanii au primit vineri, in jurul orei 14:30, o alerta de urgența pe telefoanele mobile. In mesaj sunt indicații stricte despre modul in care trebuie sa se comporte in timpul…

- Guvernul Boris Johnson a luat "decizia politica" de a nu participa la sistemul Uniunii Europene privind achizitii de aparate de ventilatie respiratorie si alte echipamente necesare in cazul pandemiei de coronavirus, a afirmat un oficial din cadrul Ministerului britanic de Externe citat de Reuters, potrivit…

- Un barbat in varsta de 95 de ani s-a vindecat in Belgia, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Medicii nu-i mai dadeau nici o sansa, mai ales ca s-a aflat intr-o stare extrem de grava, insa toata lumea a ramas socata cand testul pentru COVID-19 a iesit negativ in cele din...

- Traina Basescu a afirmat ca este o initiativa buna si ca, daca aceasta testare nu s-ar face, ar fi chiar un gest "criminal", mai ales ca bugetul Primariei Capitalei ar permite un astfel de demers. "Unde e problema? Sincer, nu ințeleg. Daca as fi fost primar general și eu as fi cheltuit bani…

- Liga Militarilor Profesionisti, luand act de comentariile aparute in spatiul public, cu privire la prezenta in strada si echiparea militarilor romani, face urmatoarele precizari: Rolul Armatei Romane este acela de a veni in sprijinul institutiilor statului si al populatiei. Militarii romani vin sa suplimenteze…

- In contextul evoluției rapide a cazurilor de coronavirus COVID-19 pe plan mondial și a masurilor recente ale autoritaților romane cu privire la raspandirea bolii, Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a realizat un sondaj de opinie pentru a evalua percepțiile și atitudinile romanilor…

- Cheltuielile cu mult peste incasarile la buget din ultimii doi ani au determinat Comisia Europeana sa declanșeze procedura de deficit excesiv pentru Romania. In aceste condiții, creșterea pensiilor de la 1 septembrie este un obiectiv greu de realizat, considera specialiștii.Romania a incheiat…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Povestea spitalului de oncologie pediatrica pe care Asociatia Daruieste Viata il construieste la Bucuresti a ajuns in The Guardian. Ridicat exclusiv din donatii, spitalul este vazut de jurnalistul Kit Gillet drept „un simbol al frustrarii romanilor”. „La mica distanta de…