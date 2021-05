Vlad Draghicescu (corespondența speciala) ”In viitor, chiar și restricțiile severe asupra libertații pot fi considerate proporționale și justificate din punct de vedere constituțional pentru a proteja clima”, afirma nimeni alta decat Curtea Constituționala din Germania, in motivarea unei decizii pe care comentatorii, in funcție de orientarile politice, o descriu drept istorica, revoluționara ori de-a dreptul […] The post Am putea intra, curand, in lockdown climatic? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .