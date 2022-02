Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inceput sa trimita ajutor militar in Ucraina, inclusiv muniție, anunța presa internaționala. Primul transport de material militar din SUA ar fi ajuns in Ucraina sambata, 22 ianuarie, anunța agenția de presa bulgara Novinite. Acest transport a fost de peste 90 de tone. Cel de-al doilea…

- Statele Unite ameninta Belarusul ca se expune unei riposte ”rapide” si ”ferme” în cazul în care permite Rusiei sa foloseasca teritoriul belarus pentru a ataca Ucraina, relateaza AFP. ”La fel cum am spus de clar Rusiei ca va plati scump” o eventuala…

- Un avion al SUA avand la bord echipamente militare și armament a aterizat marti la Kiev, in Ucraina, acesta fiind al treilea transport efectuat in cadrul programului de asistenta de securitate in valoare de 200 de milioane de dolari, in contextul tensiunilor cu Rusia, informeaza agentia Reuters. „Partenerii…

- ‘’Ce nu este clar aici? Punem rachete langa granițele Statelor Unite? Nu, Statele Unite sunt cele care au venit la noi cu rachetele lor, sunt deja la ușa noastra’’, a afirmat Vladimir Putin. El a menționat explicit capacitațile americane prezente pe teritoriile Romaniei și Poloniei. Administratia Vladimir…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca ceea ce se intampla la granițele Belarusului cu Uniunea Europeana, unde mii de migranți se afla de saptamani la rand, incercand sa intre pe teritoriul blocului comunitar, nu este o criza a migrației, ci o incercare a regimului lui Aleksandr…