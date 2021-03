Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a refuzat vineri o cerere din partea Minskului de extradare a liderei opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care a fugit din Belarus dupa ce a inceput reprimarea protestelor declansate de alegerile prezidentiale contestate din august anul trecut, relateaza dpa. Refuzul Lituaniei…

- Lituania a refuzat rapid cererea de extradare inițiata de Belarus pe numele opozantei Svetlana Tihanovskaia. Oficialii lituanieni au raspuns sec și taios autoritaților judiciare de la Minsk: „Vom vedea iadul inghețand inainte sa ne gandim la aceasta cerere”.

- Lidera opozitiei din Belaerus, Svetlana Tihanovskaia a recunoscut ca miscarea pentru democratie a suferit o infrangere temporara, intr-un interviu pentru ziarul elvetian Le Temps. “Trebuie sa recunosc, am pierdut strada. Nu avem mijloacele necesare sa contracaram violenta regimului impotriva protestatarilor“,…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European, intr-un moment in care UE a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului vizand in special societati, relateaza AFP. "Destinul nostru este sa castigam…

