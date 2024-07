Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul SAGA se desfașoara intre 5-7 iulie in București. Numeroși fani au mers pentru a-i vedea pe artiștii pe care ii apreciaza, insa, chiar in prima zi a avut loc un eveniment nefericit. DJ Hardwell a intrerupt show-ul din cauza unor probleme tehnice și a decis sa plece de pe scena. La scurt timp,…

- Festivalul Saga din București care se desfașoara anul acesta la Romaero, nu a fost lipsit de incidente. Unul dintre cei mai așteptați artiști din line-up-ul primei zile, și-a anulat set-ul in fața fanilor.

- Festivalul Saga incepe vineri, la Romaero și vor urca pe scene nume ca Nicki Minaj, Rita Ora, Tyla, Armin Van Buuren si Hardwell, printre alții. Timp de trei zile, 5-7 iulie, vor fi șapte scene la Romaero, București, unde spectatorii vor asculta melodiile artiștilor lor preferați. La cea de-a patra…

- Intr-un eveniment neașteptat și cu puțin timp inainte de festivalul lui Selly, “Beach, Please!”, rapperul american Travis Scott, in varsta de 33 de ani, a fost arestat in Miami, conform informațiilor recente din presa internaționala. Potrivit rapoartelor, artistul, care urma sa apara in cadrul evenimentului…

- „Sunt la recuperare, undeva departe, sunt foarte bine tratat și aștept cu nerabdare ca sa ne vedem la Teatrul Național din București. Cat mai aproape, in mai, iunie cel tarziu, ne vom vedea…”, a declarat actorul. Reprezentanții Spitalului de Ortopedie "Foisor" au informat ca Florin Piersic a fost reevaluat…

- Andrei Șelaru, alias Selly, in varsta de 23 de ani, a debutat in online in 2012, in calitate de vlogger, treptat diversificandu-și activitatea atat in televiziune, cat și in afaceri.Invitat la interviurile Fresh by Unica, Selly a vorbit despre cel mai recent proiect al lui, filmul „Buzz House: The Movie”,…

- Biletele la BEACH, PLEASE! 2024 se vand ca painea calda, iar evenimentul devine rapid unul sold out. Peste cincizeci de mii de abonamente au fost deja cumparate, așa ca daca vrei sa vii la festival trebuie sa te grabești sa prinzi bilete. Mai mult, de luni prețul intrarilor va crește. Astfel, costul…

- Selly, unul dintre cei care se ocupa de „Beach, Please!” promite ca festivalul de anul acesta va fi cel puțin la fel de spectaculos precum cel de anul trecut. Wiz Khalifa urmeaza sa vina pentru prima data in Romania, la fel și Anitta.