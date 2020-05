Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia online Times of Israel a publicat recent concluziile unui studiu al lui Isaac Ben-Israel, profesor la Universitatea Tel Aviv si presedinte al Consiliului National pentru Cercetare si Dezvoltare din Israel, unde se arata ca numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 atinge un maxim dupa…

- Cadre medicale ale Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova au sarbatorit vindecarea primului bolnav de Covid-19 tratat la Craiova, un filmulet fiind postat chiar pe pagina oficiala a institutiei. Reactiile nu au fost, insa, toate pozitive.

- O clujeanca a ținut sa-și arate recunoștința pentru forțele de ordine care patruleaza in aceste zile pe strazile Clujului și supravegheaza respectarea interdicțiilor de circulație.O clujeanca a simțit nevoia sa-și arate și altfel decat printr-un simplu "Mulțumesc" recunoștința fața de polițiștii și…

- Doi barbați, cu varstele de 20 și 46 de ani, au fost reținuți pentru comiterea infracțiunilor de furt in proporții deosebit de mari și circulatia ilegala a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora in proporții deosebit de mari.

- Pandemia a schimbat sistemele in care oamenii muncesc. Unele persoane au fost trimise sa lucreze de la domiciliu. Telemunca este atat pentru protecția angajaților, cat și pentru protecția celor din jur. Alte persoane au fost trimise in șomaj tehnic. Fabricile auto din Romania și din Europa sunt un exemplu…

- Potrivit imaginilor de pe reteaua de socializare TikTok, „Skullbreaker Challenge" (in traducere: provocarea craniului spart) presupune trei participanti. Doi dintre ei ii arata celui de-al treilea cum sa sara cat mai sus, iar in momentul in care cel din mijloc sare, ceilalti doi ii lovesc ambele picioare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Norvegiei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile locale, pana in data de 18 februarie 2020, ora 01.00, au fost emise coduri roșu, portocaliu și galben…

- Rezerva de umiditate in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in cea mai mare parte a Dobrogei, Transilvaniei si Moldovei, iar la valori apropiate de optim in Maramures si pe suprafete agricole extinse din Oltenia si Crisana, potrivit prognozei de specialitate…