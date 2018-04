Stiri pe aceeasi tema

- Micuta Jessica a fost botezata la biserica "Nasterea Maicii Domnului", din Capitala. Pentru aceasta zi speciala, Delia a ales o rochie scurta, de culoare aurie. In ceea ce priveste parul, vedeta a revenit la culoare verde si a ales sa-l prinda intr-o impletitura ruseasca. Sotul ei, Razvan…

- Primele imagini de la botezul nepoatei Deliei. Micuța Jessica a fost creștinata diminica, 15 aprilie, la o biserica din zona Dorobanți din Capitala. Oana Matache și soțul ei au fost extrem de emoționați in cea mai importanta zi din viața lor. Duminica aceasta, Oana Matache și soțul ei și-au botezat…

- Oana Matache, sora mai mica a Deliei, și-a botezat fetița, duminica (15 aprilie). Nașica a fost chiar Delia, care și-a luat foarte in serios rolul. Vizibil emoționata, cantareața a venit la biserica odata cu sora ei. La biserica, Delia s-a imbracat intr-o rochie scurta, de culoare aurie. Ea a ales…

- Sora Deliei se pregatește intens de botezul fetiței sale, care va avea loc astazi, duminica, 15 aprilie. Atat parinții, cat și nașii, Delia și soțul ei, Razvan, sunt foarte emoționați, dar entuziasmați in același timp, ca prințesa lor, Jessica va fi creștinata. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a…

- Oana Matache, sora Deliei a dat detalii și despre botezul fetiței, ce va avea loc in acest weekend. Cantareața a vorbit și despre cum au fost sarbatorile de Pascale pentru ea, mai ales ca este primul an in care petrece alaturi de micuța Jessie.(CITEȘTE ȘI: DELIA MATACHE IȘI DOREȘTE UN COPIL. ”ESTE ALT…

- Oana Zavoranu este suparata foc! Bruneta a pierdut una dintre pisicile pe care le are in casa din Dorobanți. Intr-un moment de neatenție, vedeta a deschis fereastra, iar pisica a sarit pe geam. Zavoranca vrea sa o gaseasca pe Riri cu orice preț și și-a anunțat fanii ca ofera recompensa. Cel care ii…

- Oana Matache a declarat ca are o fetița plina de viața care mananca foarte mult. De asemenea, ea a ținut sa ii mulțumeasca mamei ei care o ajuta enorm in creșterea Jessicai. "Avem o fetita sanatoasa, slava Domnului! Este o mancacioasa si activa, este bine. Zilele astea eu abia daca am avut…