Prințul Harry al Marii Britanii a spus ca s-a retras de la îndatoririle regale din cauza presei britanice &"toxice&" care îi distrugea sanatatea mintala, relateaza Reuters.

&"Nu am fugit. A fost un pas înapoi, era un mediu dificil și cred ca multa lume a vazut&", a spus Harry într-un interviu cu James Corden, gazda &"Late Late Show&" din SUA.

&"Știm cu toții cum poate fi presa britanica și îmi distrugea sanatatea mintala, am spus ca este toxic. Așa ca am facut ce ar fi facut orice soț și tata, a trebuit sa îmi iau familia de acolo&", a mai spus el.

