Stiri pe aceeasi tema

- Incident de groaza intr-o stație de metrou din Rusia. Un barbat a comis un act de sinucidere sarind in fața metroului.Incidentul dramatic s-a petrecut pe 7 iunie, și a fost filmat de camera intalata din metrou.

- Sarbatoare mare in familia lui Cindy Crawford! Modelul a sarbatorit 20 de ani de casnicie. Cindy Crawford și soțul ei au petrecut o seara in doi, intr-un bar cu specific country. (Console si accesorii gaming) Parca mai ieri, Cindy Crawford pașea in fața altarului și spunea cel mai important ”Da!” din…

- Un teribil accident de circulație a avut loc intr-o intersecție importanta din Iași. Un automobil care circula cu viteza a intrat in spatele unui autobuz și s-a facut acordeon. Din mașina au ieșit doi pasageri. O fata, care imediat s-a culcat pe asfalt, fiind grav lovita, și șoferul, care are, probabil,…

- Andreea Marin este una dintre cele mai puternice femei din showbiz-ul romanesc, dar viața ei a fost presarata cu impasuri. Vedeta nu și-a pierdut niciodata optimismul și curajul, care au ajutat-o sa mearga mai departe chiar și dupa cele mai cumplite drama. Și-a pierdut mama de la o varsta frageda, a…

- Giani Kirița a pașit pe pamant romanesc astazi, la patru luni dupa ce s-a imbarcat in avionul care l-a dus in Republica Dominicana, unde a trait o experiența cu totul și cu totul deosebita. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). In aeroport, fostul concurent de la…

- Vestea a cazut ca un tunet peste intreaga suflare din Canada, și nu numai. 15 jucatori de hochei, de la o echipa de junior din provincia canadiana Saskatchewan, și-au gasit sfarșitul in urma unui groaznic accident. La doua zile de la drama, toci cei decedați au fost comemorați. Juniorii erau de la echipa…