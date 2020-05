Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 44 de ani, care traia in Italia, a fost ucisa cu sange rece de un italian de 42 de ani. Barbatul a tras patru focuri de arma, iar femeia a murit pe loc, neavand nicio șansa de supraviețuire.

- O romanca aflata in Italia, unde lucreaza ca femeie de serviciu, a transmis un mesaj in lacrimi, la radio. Ea i-a indemnat pe toți romanii sa stea acasa și a povestit ce experiența a avut ea pana acum in legatura cu pandemia de coronavirus.

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numarul la nivel național ajungand la 86. Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13.03. Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venita din Italia in 12.03, aflata in carantina, confirmata in 13.03.…

- Trei morti si cinci raniti, dintre doi in stare critica. Acesta este bilantul unui accident cumplit produs aseara de o soferita romanca in Valdichiana... The post Carnagiu in Italia, provocat de o romanca. A omorat trei pacienti cu dizabilitati si a bagat alti cinci in spital appeared first on Renasterea…

- Trei morti si cinci raniti, dintre doi in stare critica. Acesta este bilantul unui accident cumplit produs aseara de o soferita romanca in Valdichiana, municipalitatea Cortona, o comuna in Provincia Arezzo, Italia. Tragedia a avut loc in localitatea La Fratta, in accident fiind implicat un microbuz…

- Caz cutremurator pe o autostrada din Italia! O romanca a oprit o mașina de poliție pe Strada Statala Pontina din Lazio și a cerut ajutor polițiștilor, spunand ca cineva a taiat gatul soțului sau!

- In momentul in care a oprit autospeciala politiei, femeia incerca sa il transporte pe sotul grav ranit cu masina personala la spital, iar la vederea oamenilor legii, aceasta le-a cerut ajutorul pentru a-l transporta in siguranta. Citeste si: Interviu cu prima femeie vindecata de coronavirus…

- Noul coronavirus a omorat 7 oameni in Italia și a bagat in carantina 11 localitați, dar lucrurile par a se fi liniștit, iar oamenii incearca sa mearga mai departe. Mariana, o romanca din Milano, a spus la Adriana Nedelea LA FIX ca situația nu i se pare atat de periculoasa dupa cum se spune, dar recunoaște…