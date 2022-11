Am obtinut fonduri suplimentare pentru aderarea Romaniei la Schengen, Republica Moldova si combaterea crizei din domeniul energiei in bugetul european pentru anul viitor".

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European si raportor al Grupului social-democrat privind bugetul european, a anunțat marți ca, in urma incheierii negocierilor, s-a obtinut suplimentarea cu 687,3 milioane de euro a fondurilor pentru bugetul UE de anul…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European si raportor al Grupului social-democrat privind bugetul european, a anunțat ca, in urma incheierii negocierilor, s-a obtinut suplimentarea cu 687,3 milioane de euro a fondurilor pentru bugetul UE de anul viitor.…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca Romania nu trebuie sa accepte sa nu fie primita in spatiul Schebgen, adaugand ca rezolutia Parlamentului olandez este in contradictie cu cea a Parlamentului European. Europarlamentarul crede ca, in 8 decembrie, trebuie sa existe un vot in JAI. Fii…

- Parlamentul olandez a adoptat, joi, o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat, intr-o declaratie pentru AGERPRES, eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati…

- "Salutam decizia Parlamentului European de a adopta, cu o larga majoritate, rezolutia in care indeamna statele membre sa permita Romaniei si Bulgariei sa adere fara intarziere la spatiul Schengen. Este o veste buna! Astazi suntem la un pas de admiterea in Schengen.Țara noastra a facut eforturi susținute…

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a anuntat faptul ca legislativul european solicita suplimentarea cu 300 de milioane de euro a fondurilor alocate masurilor europene pentru combaterea preturilor ridicate la energie in bugetul european pentru anul…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a anunțat faptul ca legislativul european solicita suplimentarea cu 300 de milioane de euro a fondurilor alocate masurilor europene pentru combaterea prețurilor ridicate la energie in bugetul european pentru…