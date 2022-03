Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, invingatoare marti in fata rusoaicei Anastasia Potapova in primul tur al turneului WTA de la Monterrey (Mexic), a declarat ca va dona toate castigurile obtinute la aceasta competitie armatei ucrainene, informeaza AFP. „Am o misiune pentru tara mea. Toate primele pe care le castig aici vor ajunge la armata tarii mele. Va multumesc pentru sustinere”, a spus Svitolina, imbracata intr-un tricou in culorile nationale ale Ucrainei (albastru si galben), sub aplauzele publicului, dupa victoria cu 6-1, 6-2 in fata rusoaicei de 20 de ani, numarul 81 mondial.…