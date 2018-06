Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile despre un nou serviciu Instagram orientat catre continut video vertical s-au dovedit a fi adevarate. Facebook a anuntat in cadrul unei conferinte de presa IGTV (Instagram TV), o noua componenta de video streaming pentru utilizatorii de Instagram, care doreste sa ofere o alternativa pentru…

- Facebook Messenger este o platforma de mesagerie instanta care se bucura de un succes imens la nivel global, aceasta fiind folosita de peste un miliard de utilizatori. Cu toate acestea, serviciul nu oferea pana in prezent unelte functionale care sa protejeze utilizatorii de abuzuri din partea altor…

- Facebook nu va mai accepta reclame din afara Irlandei corelate postarilor privind referendumul de legalizare a avortului ce va avea loc la 25 mai in aceasta tara profund catolica, conform unui anunt facut marti de gigantul social media american care incearca sa-si imbunatateasca transparenta privind…

- Inca de cand Socrate se plangea de cuvantul scris care ruina amintirile, oamenii isi strangeau mainile peste posibilele daune pe care tehnologia avea sa le provoace mai tarziu. Totusi Socrate nu a trebuit sa-si faca griji pentru Snapchat sau alte retele de socializare. In prezent, cercetatorii…

- Hotelierii au impresia ca ofertele lor sunt bune, insa turiștii ii contrazic și se informeaza pe social media, potrivit unui studiu realizat de catre Oracle. ”Hotelurile au convingerea ca oaspeții lor vor accepta fara rezerve toate programele de loialitate (61 %), realitatea fiind ca aceștia sunt mult…

- Un nou trend prinde teren peste Ocean! Daca intr-o vreme starurile se fereau de paparazzi și pe strada, acum se fotografiaza, in cele mai inedite ipostaze, și apoi urca imaginile pe rețelele de socializare. Aceste staruri, de exemplu, s-au pozat in costumul lui Adam și s-au laudat cu rezultatul pe Instagram,…

- Gabriel Enache a plecat in aceasta iarna de la FCSB și-a ajuns in Rusia la Rubin Kazan, unde primește 40.000 de euro lunar. Acolo a ajuns și soția acestuia, Lena, care zilele trecute o postat pe contul personal de Instragram o imagine cu cei doi realizata in camera hotelului Marriott Moscow City Center.…