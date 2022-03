Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 27.03.22, intre orele 18:00 - 20:00, impreuna cu oameni din orașe din intreaga lume, clujenii se intalnesc in Piața Unirii din Cluj-Napoca pentru a arata solidaritate cu poporul Ucrainei

- Comunicat Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copiulului.”De cand a inceput conflictul armat in Ucraina, suntem prezenți in Vama Siret, non-stop, unde alaturi de celelalte autoritați ale statului și organizații non-guvernamentale, incercam sa le inspiram incredere și suport emoțional…

- Ucraina traieste cu frica bombelor. De sub daramaturi se ridica insa oameni care reusesc sa fie adevarate minuni pentru cei din jur. Le asigura celor care au nevoie locuri de dormit, mancare si zone pentru rugaciune.

- De cand a inceput conflictul armat in Ucraina, suntem prezenți in Vama Siret, non-stop, unde alaturi de celelalte autoritați ale statului și organizații non-guvernamentale, incercam sa le inspiram incredere și suport emoțional tuturor celor care ne trec „pragul".Psihologi, ...

- Pana la inceputul acestei saptamani, 30.000 de minori din Ucraina au ajuns pe teritoriul Romaniei, in incercarea de a se salva de teroarea razboiului. Aproape peste noapte, viețile lor s-au schimbat și au fost nevoiți sa caute refugiu intr-o țara straina, lasand in urma casele, prietenii, școala și,…

- Copiii ucraineni incearca sa uite de nebunia razboiului facand sport in dojo-urile Clubului Sportiv Pantheon La capatul unui drum presarat cu teama de bombardamentele rusești, foame și oboseala, sute de refugiați au ajuns la Constanța. Femei și copii, pentru ca barbații au ramas in Ucraina sa-și apere…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor ucrainene afectate in mod direct de tensiunile militare din țara vecina, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopia Ortodoxa a Vadului, Feleacului și Clujului inițiaza o colecta constand in medicamente și materiale…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…