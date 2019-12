Stiri pe aceeasi tema

- Fosta Prima Doamna a SUA Michelle Obama s-a solidarizat vineri cu tanara activista pentru mediu Greta Thunberg dupa ce presedintele american, Donald Trump, a ironizat-o si a considerat "ridicola" desemnarea adolescentei suedeze drept Persoana Anului 2019 de revista Time, relateaza EFE, potrivit AGERPRES."Greta,…

- Militanta suedeza pentru clima Greta Thumberg, care de saptamana trecuta se afla la Madrid pentru a participa la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25), va parasi Spania in urmatoarele ore si se va afla vineri la Torino unde va lua parte la o greva pentru a atrage atentia…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat-o din nou, joi, pe adolescenta de 16 ani Greta Thunberg declarând ca desemnarea activistei suedeze Persoana Anului 2019 de revista americana Time este ''ridicola''. Thunberg a devenit miercuri laureata acestei distinctii anuale onorifice…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat-o din nou, joi, pe adolescenta de 16 ani Greta Thunberg declarand ca desemnarea activistei suedeze Persoana Anului 2019 de revista americana Time este ''ridicola'', informeaza Reuters.Thunberg a devenit miercuri laureata acestei distinctii anuale…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat-o din nou, joi, pe adolescenta de 16 ani Greta Thunberg declarand ca desemnarea activistei suedeze Persoana Anului 2019 de revista americana Time este ''ridicola'', informeaza Reuters. Thunberg a devenit miercuri laureata acestei…

- Activista suedeza Greta Thunberg, care a ajuns cu trenul la Madrid, locul de desfasurare al conferintei ONU privind combaterea schimbarii climatice si unde este asteptat sa se desfasoare un amplu mars in a doua parte a zilei de vineri, a scris pe Twitter ''este minunat ca sunt in Spania!'', potrivit…

- Greta Thunberg, activista in domeniul mediului, in varsta de 16 ani, nu este ocupata doar cu provocarea liderilor mondiali pentru a reduce poluarea sau cu mobilizarea tinerilor ca sa lupte pentru clima, aceasta calatorește și in timp?

- Activista adolescenta Greta Thunberg a devenit ținta președintelui rus Vladimir Putin, miercuri, când acesta a declarat în fața unui forum organizat pentru dezbaterea chestiunilor legate de energie ca nu împartașește entuziasmul privind discursul ei de la ONU, de luna trecuta, scrie…