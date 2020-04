Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Sarbatoarea de Florii - Intrarea lui Iisus in Ierusalim, pentru credincioșii ortodocși incepe Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Aceasta este saptamana cand credincioșii se pregatesc de Inviere. Azi in biserici are loc Denia din Lunea Mare, care va incepe la ora 18.00, dar din cauza crizei…

- Sarbatorile de Paște sunt și ele influențate de pandemia de coronavirus. Așa ca Guvernul Romaniei, prin Grupul de comunicare strategica, a vrut sa lamureasca 38 de intrebari care au aparut in ultimul timp legate de ce putem sa facem in Saptamana Mare, pentru a stopa cat mai mult raspandirea noului…

- Creștin-ortodocsii celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim, dar și una a celor cu nume de floare. Floriile deschid saptamana cea mai importanta pentru pregatirile de Pasti, cunoscuta sub numele…

- SAMBATA LUI LAZAR. Vezi ce trebuie sa faca toti crestinii de Mosii de Florii FLORII 2020. Ultima sambata dinaintea Saptamanii Patimilor Domnului este cunoscuta in traditia crestina ca „Sambata lui Lazar”. Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la…

- Reprezentantii Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane au adus lamuriri cu privire la slujbele de Florii si Inviere, au anuntat cum se va aduce lumina de la Ierusalim si cum va fi impartita pentru bisericile din toata tara si ce trebuie sa stie credinciosii in aceasta perioada, in plina pandemie de coronavirus.…

- Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina adusa de la Ierusalim va fi distribuita la cerere, de voluntari cu masca, manusi si ecuson, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit? Se…

- Moșii de Iarna sau Sambata Morților pica anul acesta pe 22 februarie. Creștinii se pregatesc pentru pomana, iar ca aceasta sa fie primita trebuie sa respecte tradițiile vechi legate de Moșii de iarna. Moșii de ianra 2020 deschid seria celor șapte sambete ale morților. Acestea se vor incheia cu Sambata…