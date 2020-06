Am intrat în al doilea val al pandemiei? Nelu Tătaru trage semnalul de alarmă: Sperăm să scadă cazurile Totodata, ministrul a adaugat ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant, informeaza news.ro. ”Sper ca in perioada urmatoare, dupa ce avem o distanta oarecare de 7-10 zile de la a treia perioada de relaxare, sa revenim ca nr de cazuri intr-un context in scadere. Suntem la 4 zile cu peste 300 de cazuri, cam la 7 zile in crestere. Sper sa nu fie al doilea val. Nu trebuie sa actioneze doar autoritatile, ci si populatia. Sunt inca niste precautii care trebuie respectate. Am recurs la al treilea val de masuri de relaxare tocmai mizand pe spiritul civic”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

