Am întâlnit și rechini fericiți: toți rechinii brazilieni testați prezentau urme de cocaină Un studiu recent, concentrat pe 13 rechini brazilieni salbatici, a dezvaluit ca toți aceștia aveau cocaina in țesuturile musculare și hepatice, ridicand intrebari serioase despre poluarea oceanelor cu substanțe ilegale. Cercetarea a fost declanșata de temerile oamenilor de știința cu privire la impactul drogurilor aruncate in ocean asupra vieții marine. Rezultatele au aratat ca rechinii […]

- Rechinii din apele de coasta ale Braziliei conțin urme de cocaina in organism. Cercetarea vine sa confirme temerile de lunga durata ale oamenilor de știința cu privire la impactul drogurilor aruncate in ocean asupra vieții marine.

- Rechinii din apele de pe coasta Braziliei au fost testați pozitiv la cocaina, spun oamenii de știința. Drogul a fost gasit la toți cei 13 rechini salbatici brazilieni cercetați, cu o concentrație de 100 de ori mai mare decat cea raportata anterior pentru alte creaturi acvatice.

