- Este oficial! Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor sunt in viata! In realitate, cei 13 soldați de pe Insula Șerpilor au fost luați prizonieri. Anunțul oficial a fost facut cu puțin timp in urma, de catre Fortele Navale din Ucraina. Fortele ruse au capturat și o nava ucraineana civila.

- Comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru afaceri interne, a mers luni in vama Siret din județul Suceava, acolo unde se afla cei mai mulți refugiați care au intrat in Romania. Oficialul a stat de vorba și cu guvernatorul regiunii Cernauți din Ucraina, caruia i-a transmis ca toata Uniunea…

- Mircea Lucescu (76 de ani), revenit in Romania din cauza invaziei rusești din Ucraina, a dialogat cu jurnaliștii ucraineni despre situația critica in care se afla intreaga țara vecina, aflata sub asediul armatei lui Vladimir Putin. Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a ajuns vineri…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost primit joi in Ungaria, unde s-a intalnit cu premierul suveranist Victor Orban, la o zi dupa intrevederea avuta la Kremlin cu omologul sau rus Vladimir Putin, in plina criza ruso-occidentala legata de Ucraina, transmite AFP.

- Presedintele Joe Biden i-a indemnat joi pe americanii din Ucraina sa paraseasca imediat tara. Situatia este volatila in regiune si lucrurile ar putea scapa de sub control, avertizeaza presedintele american. Biden va discuta vineri cu liderii UE si NATO de

- Presedintele american, Joe Biden, i-a indemnat joi pe cetatenii americani sa paraseasca Ucraina "acum" din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea "scapa rapid de sub control", in pofida eforturilor diplomatice din ultimele

- Pentru prima data in istoria sa, Ucraina a inceput importurile fizice de gaze din Ungaria, a declarat Serhiy Makogon, șeful GTS Operator al Ukraine LLC, informeaza Interfax. Asta in condițiile in care Ucraina incearca sa fie independenta de Rusia, doar ca inclusiv Budapesta importa gaz de la ruși.…