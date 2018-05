Am găsit-o pe violatoarea de taximetriști! In urma cu cațiva ani, Luminița Perijoc ajungea celebra nu doar in Romania, ci in intreaga lume, dupa ce a agresat, umilit și violat un taximetrist. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Tanara originara din Tulcea pare ca a dat totul uitarii și, acum, una dintre […] The post Am gasit-o pe violatoarea de taximetriști! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

