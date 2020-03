118 persoane carantinate pentru ca au parasite izolarea de la domiciliu

De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 118 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, doua persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au… [citeste mai departe]