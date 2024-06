Dintr-un potențial de producție hidroenergie de 40,5TWh/an, Comisia Europeana a taiat Romaniei dreptul la 30,20TWh/an. Astazi, Hidroelectrica produce circa 17 TWh/an, asigurand 34% din intreaga producție de energie a țarii noastre. Autoritațile invoca reglementarile de mediu ale UE, insa interdicția de a utiliza resursele hidroenergetice dateaza din 2021, fara ca aceasta sa fi fost facuta […] The post Am fost sabotați! Romaniei i-a fost interzisa independența energetica first appeared on Ziarul National .