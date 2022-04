Am fost, n-am fost… Zilele trecute, absolut din intamplare, m-am intalnit – si am vorbit – de doua ori, desi vreo 20 si bine de ani, nu ne-am gasit deloc, cu o doamna respectabila cu care, demult, am fost colega de serviciu. Si, in cele doua dati, a subliniat, parca special pentru mine, acelasi lucru, care, oarecum, m-a pus pe ganduri: „in viata, ca sa fii cineva, ca sa fii om, ca sa fii apreciat, trebuie sa fii si sa ramai la fel. Nu acum mai sus si maine mai jos. Nu azi cu niste principii si maine cu altele. Nu in clipa asta cu un prieten si mai incolo cu altul. Nu de data asta mancand ceva, si data viitoare altceva.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

