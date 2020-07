Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni de stiinta afirma ca exista dovezi ca noul coronavirus aflat in aer sub forma de particule mici poate infecta oamenii si cer Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa isi revizuiasca recomandarile, potrivit publicatiei New York Times, citata de Reuters.OMS a anuntat ca noul…

- Oamenii de stiinta se afla abia la inceputul procesului de intelegere a varietatii uriase de probleme de sanatate cauzate de noul coronavirus, din care unele ar putea avea efecte persistente asupra pacientilor si a sistemelor medicale timp de multi ani de acum inainte, potrivit unor medici si experti…

- Ministerul grec al Sanatatii anunta o crestere importanta a bilantului contaminarilor cu noul coronavirus incepand de joi - 97 de cazuri, dintre care 52 de cazuri in ultima zi, cel mai mare bilant zilnic inregistrat de la 23 aprilie. Intre cele 97 de contaminari se afla 13 sunt turisti din strainatate,…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…

- Piata in aer liber de animale vii din Wuhan, in centrul Chinei, a jucat un rol in raspandirea noului coronavirus, insa este prea devreme sa se spuna in ce fel, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters.

- Situația evolueaza in bine in Spania. Acolo inregistreaza a treia zi consecutiv sub 200 de morti din cauza covid-19; bilantul creste cu 185 de decese si 1.318 de contaminari la 25.613 de morti si 219.329 de cazuri, conform News.ro.Citește și: Se intampla in Romania, in plina stare de urgența:…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca a fost sarcastic atunci cand a sugerat posibilitatea de a injecta dezinfectant in corpul uman pentru a combate noul coronavirus, relateaza Reuters. Trump a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa zilnice, ca oamenii de stiinta ar trebui sa…

- Reprezentanții OMS spun ca omenirea mai are un drum lung de parcurs in lupta cu pandemia și ca virusul Covid-19 „ne va insoți mult timp”. Lumea este departe de a scapa de noul coronavirus, care a ucis peste 177.800 de oameni, a avertizat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…