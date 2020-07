Am fost la un bar sa beau o bere, la masa de alaturi era o blonda care se uita la mine și se tot uita, atunci am chemat chelnerul si i-am spus sa o serveasca cu ce vrea din partea mea… a cerut o pina colada si mi-a multumit cu un zambet… Și ce crezi?… Ma invita sa stau cu ea, sa vorbim… vorbele curg de la sine… ea, imi spune ca locuiește aici in București cu soțul ei, dar ca este plecat intr-o delegație și ma invita sa-i cunosc apartamentul. Ajunsi in apartament tocmai cand sa incepem…ZAZ!… soțul, care vine de pe neașteptate… Atunci ea imi spune foarte repede: -Nu te speria ca o sa rezolv eu!…