Am fost la nunta anului

Stiri pe aceeasi tema

- George Simion se pregatește de nunta cu buzunarele goale, scrie „Newsweek Romania”. Veniturile sale declarate echivaleaza cu o pensie medie și nu ii ajung pentru organizarea evenimentului, transformat intr-o operațiune de imagine, iar explicațiile sale pentru sursa citata nu stau in picioare. George…

- O mireasa de 24 de ani a murit chiar la nunta ei, dupa ce a fost impușcata in cap de unul dintre invitați care a urmat o veche tradiție de nunta din Iran. Petrecerea era in toi cand unul din invitați, un membru al familiei, a scos arma și a inceput sa traga in aer. […] Articolul O mireasa de 24 de ani…

- Este nunta mare in showbiz-ul romanesc astazi! Deși nimeni nu se aștepta, anunțul a fost facut chiar de catre Nicole Cherry pe contul ei personal de Instagram, unde a explicat ca o sa aiba loc un eveniment extrem de frumos, cum nu s-a mai vazut. Iata care este cuplul ce iși unește destinele pentru totdeauna…

- Vreme de mulți ani, Codin Maticiuc a ținut titlul de cel mai ravnit burlac din showbizul romanesc. Cunoscut pentru stilul lui excentric, viața de noapte și sutele de domnișoare cu care a tot umblat, Codin Maticiuc pare sa se fi potolit de cand a devenit tata. El și Ana Pandeli formeaza un cuplu de ani,…

- Georgiana Lobonț, una dintre cele mai proaspete voci din industria muzicala romaneasca, și soțul ei, Rareș, au avut parte de o surpriza de zile mari, foarte recent, la finele lunii iunie. Cei doi au aflat cu nici 24 de ore inainte ca vor fi nașii unuia dintre cele mai tinere cupluri ale showbizului…

- George Simion a dezvaluit cine este viitoarea sa soție. Tanara are 24 de ani, vrea sa stea cat mai departe de politica și i-a furat inima liderului AUR. ”Viitoarea doamna Simion are 24 de ani și s-a amuzat teribil de toate variantele de soții inventate de presa. Sta departe de politica, ceea ce speram…

- Muzeul Național al Bucovinei, in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, verniseaza joi, 23 iunie 2022, de la ora 15:00, la Muzeul Satului Bucovinean, expoziția Identitate romaneasca – obiceiuri de nunta din Maramureș.Demersul expozițional face parte din ...

- Florin Salam și Roxan Dobre și-au unit destinele in ziua de 1 iunie, la malul marii, alaturi de rude, familie și cei mai apropiați prieteni. Deși nunta trebuia sa fie cel mai important eveniment al vieții lor, se pare ca un anumit incident le-ar fi umbrit fericirea. Bodyguarzii lui Florin Salam risca…