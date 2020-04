Ca in orice altceva, in francmasonerie, deviza “Order Out of Chaos” are mai multe semnificații, de la fapte metafizice nebuloase la inginerie sociala concreta. La o scara mai larga, acest motto este rețeta finala a unei schimbari drastice in societate: 1) Un eveniment provoaca haos și panica 2) O soluție de suprafata, isi cere urgent aplicarea si face ca evneimentele sa inainteze in agenda elitei 3) Societațile se schimba fara rezistența. Punct.