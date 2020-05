Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus poate fi controlata prin masuri secventiale, astfel incat se pot relua viata obisnuita si activitatile economice, a declarat ministrul ungar al tehnologiei si...

- Romania se confrunta, in paralel, cu doua crize in contextul pandemiei cu noul coronavirus, cea medicala si cea economica, potrivit raportului „Pandemia si standardul de viata. Politici de protectie sociala", realizat de sase sociologi ai Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV), scrie…

- Peste 130 de studenți de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiințe și Tehnologie din Targu Mureș, care beneficiaza de burse sociale, au fost sprijiniți sa iși cumpere computere, necesare desfașurarii cursurilor online, pe fondul actualei crize sanitare. Conducerea Universitații a decis majorarea…

- Twitter va sterge mesajele care incita la "activitati daunatoare", in special indemnurile la distrugerea unor presupuse antene 5G dupa ce au fost lansate in spatiul online teorii ale conspiratiei care leaga pandemia de aceasta noua tehnologie, potrivit AFP."Ne-am largit directiile in privinta…

- In termeni concreti, ai cifrelor seci, numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus, este de 1.085.908, iar cel al deceselor este de 58.064. Au trecut trei luni de la primul caz de COVID-19 anuntat oficial la Wuhan, iar la prima vedere cifrele ar putea sa sperie, insa puse intr-un context mai general…

- Pandemia de coronavirus va incetini considerabil creșterea economica a Chinei, dar și a altor state asiatice, iar milioane de oameni risca sa fie aruncați in saracie, a avertizat Banca Mondiala, scrie digi24.ro.

- Aflati timp indelungat in capsule care navigheaza in spatiu, departe de tumultul social, dar mai ales de familie, astronautii sunt nevoiti adesea sa isi forteze limitele fizice, psihologice si emotionale pentru a face fata acestei situatii de dragul cercetarii.

- „Criza generata de pandemia coronavirusului are efecte pe plan mondial, iar deciziile guvernelor probabil vor configura multi ani lumea, inclusiv sistemele economice, politice si culturale”, afirma filosoful si istoricul israelian Yuval Noah Harari, autor al celebrelor volume „Sapiens“ si „Homo Deus“,…