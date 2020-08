Cand s-a mutat la New York, pentru a deveni o artista renumita, Regina Pop era o adolescenta timorata, care nu se putea baza decat pe ea insasi pentru a supravietui in impresionanta si periculoasa metropola. Si adevarul e ca numai puterea ei interioara a reusit s-o ajute sa treaca peste toate dificultatile intampinate de ea chiar de la inceput.