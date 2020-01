Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din satul Cotenești, comuna argeșeana Stoenești, este mama cu cei mai mulți copii din Romania. Recent, aceasta a nascut cel de al 20-lea copil. Georgiana Vacaru are 42 de ani și considera ca a fi mama este un lucru „minunat”. „Toti cei 20 de copii sunt sanatosi si asta ma bucura cel mai mult.…

- Avocatul Carmen Obirșanu, care reprezinta familia Luizei Melencu, a vorbit despre trimiterea in judecata a lui Gheorghe Dinca.Avocatul Carmen Obirșanu a declarat in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX ca Dinca va fi trimis in judecata pentru posibila ucidere a Alexandrei Maceșanu, fiindca in cazul…

- Incurcate sunt itele relatiei dintre Daniel Pancu si Mihaela, femeia alaturi de care antrenorul echipei Rapid are doi copii. Desi toata lumea stie ca s-au despartit, Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini bomba cu acestia.

- Aproximativ 150 de persoane au participat, duminica, la Cluj-Napoca, la un miting de solidaritate cu familia Cameliei Smicala si au cerut autoritatilor finlandeze sa-i lase pe cei doi copii institutionalizati sa se intoarca la mama lor, anunța AGERPRES.Incident de Ziua Naționala - Un militar…

- Gheorghe Dinca a recunoscut oficial ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra. Detaliile oribile marturisite de criminal dupa cinci luni de minciuni. Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au…

- O femeie a cazut duminica in barajul Curtea de Argeș. S-a intamplat in zona cartier Marina. Au intervenit doua echipaje cu doua autospeciale cu barca și un echipaj SMURD. “Femeia a fost extrasa conștienta de catre echipajele de pompieri”, a precizat ISU Argeș. Persoana a fost preluata de ambulanța și…

- "Va spun eu ce vor persoanele care o au pe Luiza in mana. Vor o recompensa. Instituțiile romanești, daca ar pune o suma de bani in schimbul fetei, ei au spus ca le dau fata. Ei au invațat-o pe Luiza sa nu vorbeasca. In momentul in care ii dau drumul o sa o lase intr-un loc și sa nu spuna numic, pentru…