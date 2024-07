Stiri pe aceeasi tema

- Anglia și Olanda completeaza careul de ași de la EURO 2024, din care mai fac parte Spania și Franța, dupa ce s-au calificat aseara in aceasta faza a competiției.Anglia a avut nevoie de prelungiri și lovituri de departajare pentru a trece de Elveția, una dintre revelațiile turneului. In min. 117 Xherdan…

- S a stabilit si ultima semifinalista la Campionatul European de fotbal din Germania.Aceasta este Olanda, care a eliminat Turcia in sferturi si va intalni Anglia in penultimul at."Portocala mecanicaldquo; a invins Turcia cu 2 1, revenind in numai sase minute de la 0 1 Au marcat De Vrij 70 , Muuml;lduuml;r…

- Știm cele 4 naționale care au obținut calificarea in semifinalele de la Campionatul European din Germania. Spania - Franța și Olanda - Anglia sunt cele doua semifinale de la Euro 2024. Fiecare din cele 4 naționale a avut un meci extrem de complicat in sferturi. 3 dintre ele au avut nevoie de prelungiri…

- A doua semifinala a Campionatului European de fotbal din Germania se va stabili astazi, 6 iulie 2024, in urma ultimelor doua sferturi de finala. De la ora 19.00, la Dusseldorf, se va juca Anglia ndash; Elvetia, iar de la ora 22.00, la Berlin, a fost programata partida Olanda ndash; Turcia. Castigatoarele…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- In jur de 30.000 de suporteri romani sunt așteptați la meciul decisiv pentru calificarea in „optimi” cu Slovacia, din grupa E de la Euro 2024. Cu aproximativ o ora inainte de meci, „tricolorii” au intrat pe teren in aplauzele miilor de romani care se aflau in tribunele Franfurt Arena.Selecționerul Edward…

- Selectionata Spaniei a castigat Grupa B a Campionatului European din Germania cu maximum de puncte, dupa ce a invins echipa Albaniei cu scorul de 1-0 (1-0), loc luni seara, la Dusseldorf. Golul ibericilor a fost marcat de Ferran Torres, dupa un assist al lui Olmo (’13). In celalalt meci al grupei a…

- De ce ar face Romania blat cu Slovacia in meciul de miercuri? Ca sa fie victima sigura, in optimi! In primul rand, blatul in sport e o nemernicie! In al doilea rand, blatul cu Slovacia nu ne avantajeaza, ca ne va trimite in fața unui monstru in turul urmator! In al treilea rand, cand a mai facut Romania…