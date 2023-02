Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Tarnovanu a primit un plus de incredere dupa FC Argeș – FCSB 1-2. Portarul roș-albaștrilor s-a aratat foarte bucuros dupa victoria din Trivale. Vicecampioana a revenit pe podiumul din Liga 1, iar Tarnovanu este convins ca echipa lui Mihai Pintilii poate sa caștige și ultimele 3 meciuri din sezonul…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu FC Argeș, scor 2-1, și incheie etapa cu numarul 27 din SuperLiga pe podium. Florin Raducioiu i-a transmis lui Gigi Becali sa nu mai iroseasca aptitudinile lui Deian Sorescu in postul de fundaș dreapta. Sorescu a inceput disputa de la Pitești ca aparator dreapta. Urcat…

- Carlo Ancelotti a avut un mesaj ferm dupa Liverpool – Real Madrid 2-5. Antrenorul „galacticilor” atrage atenția la faptul ca lupta nu s-a terminat și ca elevii sai trebuie sa fie la fel de concentrați și in partida retur. Pentru Liverpool, au marcat Nunez și Salah, in timp ce reușitele celor de la Real…

- Seara de coșmar pentru FCSB, in duelul din etapa cu numarul 26 din SuperLiga Romaniei. Echipa lui Mihai Pintilii și Leo Strizu a condus mai bine de 90 de minute in meciul cu CS Universitatea Craiova, dar a fost egalata cu doua minute inainte de finalul prelungirilor. A fost un partida cu peripeții.…

- Leo Strizu a comparat-o pe FCSB cu Manchester City și Liverpool, dupa remiza cu Universitatea Craiova. Roș-albaștrii au ratat victoria in minutul 90+1. Antrenorul din acte al roș-albaștrilor nu este suparat. Ba chiar și-a felicitat jucatorii. Strizu a spus ca toate echipele mari pierd puncte importante…

- Chindia Targoviște a obținut un un punct important in primul meci oficial din acest an. Pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițenii au remizat 1-1, cu FC Argeș, intr-un joc ce a contat pentru etapa a 22-a a campionatului. Elevii lui Toni Petrea au inceput in forța jocul și au dominat in cea mai…

- George Puscas a reusit primul gol al sezonului pentru Genoa. Internationalul roman a pus punct unui secete de aproximativ sapte luni, ultima reusita a sa pentru o echipa de club avand loc la inceputul lunii mai. George Puscas evolueaza la Genoa de la inceputul sezonului, cand a fost transferat sub forma…

- Ștefan Panoiu (20 de ani) a deschis scorul in minutul 2 al meciului FC Argeș - Rapid, din runda cu numarul 19 a Superligii, profitand de o ieșire hazardata a portarului Alexandru Greab (30 de ani). Ștefan Panoiu a fost fotbalistul ales de Adrian Mutu pentru a respecta regula U21 la partida cu FC Argeș.…