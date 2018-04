Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat vineri, ca peste 10.000 de municipalitati s-au inscris in portalul WiFi4EU, creat printr-un program european caruia UE i-a alocat un buget de 120 milioane euro, prin care vor avea acces gratuit la retelele de Wi-Fi. Uniunea Europeana…

- Numarul de firme cu crestere rapida din Uniunea Europeana (UE) a inregistrat un avans de 14% in 2016, comparativ cu anul 2015, pana la 180.000 astfel de entitati, statele cu cele mai puternic ritm de crestere fiind Cipru (104%) si Romania (34%), arata datele publicate, joi, de Eurostat.

- Rasturnare de situatie intr-un domeniu in care Romania are mari probleme. Cum am reusit sa 'depasim' Occidentul intr-un domeniu-cheie? Romanii au o parere foarte buna despre propria stare de sanatate. Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana…

- Eurostat a publicat o statistica despre nasterile de copii in Uniunea Europeana in anul 2016. In urma cu doi ani in intreaga Uniune Europeana s-au nascut 5,1 milioane de bebelusi, din care aproape jumatate, 2,4 milioane, au fost adusi pe lume de femei aflate la prima de nastere.

- Uniunea Europeana este aproape de indeplinirea obiectivului Europa 2020 privind o pondere de 20% a energiei obtinute din surse regenerabile in consumul final brut, cu un procent de 17%, arata datele prezentate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat).

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in…

- Sa te fereasca Dumnezeu de cei care ajung pe scari prea inalte și cred ca l-au prins pe Atotputernicul de picior! Zborul lor e fara aripi și fara parașuta și, amețiți de inalțimi, se cred mai puternici decat sunt. Gata cu poveștile, cu pildele! Am sa fac radiografia ultimelor cinci luni din viața romanilor…