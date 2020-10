“Am decis sa ignor gura lumii si m-am apucat de videochat!”

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj adresat statelor lumii președintele Xi Jinping a anunțat masurile pe care le va lua China legat de schimbarile climatice. Astfel, China iși propune „neutralitatea carbonului pana in 2060”. Surpriza totala din partea președintelui Xi Jinping Schimbarile climatice sunt o problema, la nivel…

- Vicepremierul Raluca Turcan considera festivalul de film documentar de la Sibiu, Astra, "unul din cele mai apreciate produse culturale pe care Romania le propune lumii"., potrivit Agerpres."Dumitru Budrala incepea acum mai bine de 25 de ani un drum pe care multi il credeau fara succes. Sa…

- "M-am apucat de sala de vreo luna jumate doua daca nu ma-nșel. Am facut mult mai putina febra musculara decat ma asteptam. Am decis sa merg la sala fiindca de 30 de ani de zile nu am mai facut sport nici organizat nici neorganizat fiindca s-au adunat toate in perioada asta: burta de bere, țigarile,…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy nu este cel dintai presedinte francez din a V-a Republica cu preocupari literare. Literatura franceza le-a rezervat unor președinți de stat un loc special datorita talentului lor. Astfel, Generalul de Gaulle a fost un mare memorialist, Georges Pompidou a…

- Am scris multe despre razboiul hibrid. Teoria si modul de actiune luate din practica actiunilor de pe teren, incepand cu razboiul Israel-Liban si mergand pana la operatiunea rusa a “omuletilor verzi” in Crimeea, terminata cu anexarea peninsulei ucrainene, leaganul tatarilor bastinasi, si agresiunea…

- Prefațand duelul dintre Manchester United și FC Copenhaga din „sferturile” Europa League, Gica Craioveanu (52 de ani) nu s-a putut abține și l-a ironizat pe Harry Maguire (27), fundașul central al echipei din Premier League. „Cel mai bun fundaș central din istoria Angliei, Maguire. Cand ma uit ca e…

- Jumatate din averea lumii este deținuta de doar 26 de persoane. Populația totala a lumii insumeaza 7,8 miliarde de oameni. Astfel, Antonio Guterres, secretarul general al ONU, spune ca lumea sufera de inegalitate. Cele mai bogate 26 de persoane din lume dețin jumatate din averea globala. Restul este…

- Republica Moldova ramane in continuare izolata de restul lumii. Ministerul de Externe de la Chișinau a actualizat informațiile despre statele ale caror granite raman inchise pentru cetațenii moldoveni. Doar patru tari nu au interdictii de intrare pentru straini.