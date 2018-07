Acum cateva seri au avut loc mai multe spargeri de locuințe in cartierul in care locuim, unii spun ca au fost afectate 3 familii, alții vehiculeaza mai multe. Hoții, proprietarii și poliția știu cel mai bine. Mai nou, nu sunt vinovați Hoții, sunt vinovați proprietarii ca-și dau check-in la mare, la munte, la soare, astfel anunța hoțul. Sau sunt vinovați tot proprietarii ca nu au camere video, ca nu au contract cu firme de paza și protecție, oricum am da-o proprietarul e vinovat.

Nu, dragilor, vinovați suntem noi ca nație ca ani la rand am incurajat furtul…