- Accidentul rutier a avut loc in localitatea Banca din judetul Vaslui. Trei persoane din autovehiculul care a lovit capul tractor au fost transportate cu ambulantele la spital pentru ingrijiri medicale.

- Un accident rutier cu urmari grave s-a produs in dimineața zilei de miercuri, 15 decembrie, intr-o localitate din județul Salaj. Trei oameni au ajuns la spital. A fost vorba despre un impact violent, din cate poate vedea din imaginile ce surprind cele doua autovehicule implicate. Accidentul a avut loc…

- Pe drumul dintre Pitești și Brașov, in localitatea Valea Mare Prava, tanara a pierdut controlul mașinii intr-o curba si a intrat violent in mașina care venea din sens opus. O a treia mașina care circula in spatele ei a intrat inevitabil in autoturismele avariate. Femeia a fost testata cu aparat etilotest,…

- Un grav accident rutier cu doua masini implicate a avut loc miercuri pe Calea Campulung din Pitesti. A fost nevoie de interventia echipajului de descarcerare pentru extragerea uneia dintre victime.

- Accident grav in apropiere de satul Vranesti din raionul Singerei. Trei oameni au fost raniti dupa ce doua masini s-au lovit violent. Din imaginile facute la fata locului se vede ca unul dintre automobile a fost facut zob. Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza.

- La doar 16 ani, viața lui Denis Herțea s-a terminat intr-o fracțiune de secunda, chiar sunt privirile celui mai bun prieten. Tanarul a fost invitat sa mearga la o plimbare cu mașina alaturi de acesta, dar din cauza vitezei excesive șoferul a pierdut controlul volanului. Minorul a murit pe loc.

- Un barbat de 65 de ani din Hitiaș a ajuns la spitalul din Lugoj dupa ce a intrat cu mașina intr-un utilaj feroviar aflat in mișcare. Accidentul s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Jabarului din Lugoj. Șoferul susține ca nu a vazut nici utilajul și nici semnalele care anunțau…

- Accidentul s-a produs miercuri, 29 septembrie, pe DN1 B, la iesire din orasul prahovean Mizil spre Buzau. Potrivit datelor oferite de ISU Prahova, in accident sunt implicate doua autoturisme si un TIR.