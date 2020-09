Am configurat un VW Arteon Elegance 2.0 TDI 150 CP DSG 2020 si am depasit 55.000 euro

Stiri pe aceeasi tema

- Modelul vine si in Europa drept un succesor pentru gama KIA Optima care din pacate nu a fost un concurent de seama pentru Mondeo sau Passat. Noua masina are sub capota clasicul motor pe benzina 1.6 TGDI de 188 CP insa si noul motor L4 2.5 TGDI de 290 CP care primeste in premiera si cutia…

- Acum vedem cum noul GLB se vinde in Romania cu un pret de achizitie cu TVA inclus chiar si peste 60.000 euro. Modelul de baza configurat are sub capota un simplu diesel de doi litri care ofera o putere maxima de 116 CP si care este cuplata la o cutie secventiala produsa in…

- Modelul configurat este cel echipat cu motorizarea diesel de doi litri si 150 CP plus transmisia DSG secventiala. Varianta se numeste VW Tiguan 2.0 l TDI SCR 110 kW de 50 CP DSG 2020 United si ajunge sa fie comercializata in Europa de Vest cu dotari cu peste 47.000 euro…

- Modelul configurat este cel echipat cu motorizarea diesel de doi litri si 150 CP plus transmisia DSG secventiala. Varianta se numeste VW Tiguan 2.0 l TDI SCR 110 kW de 50 CP DSG 2020 United si ajunge sa fie comercializata in Europa de Vest cu dotari cu peste 47.000 euro…

- Exact din acest motiv am ales sa configuram pe site-ul Ford Romania acest Puma, insa de aceasta data am ales cea mai SLABA motorizare pe benzina pentru ca este si cea mai ieftina. Cu dotari optionale acest Puma de 125 CP si 999 cmc ajunge sa fie vandut pe piata de la nou cu peste 30.000…

- Bilantul deceselor cazuate de Covid-19 a depasit 500.000, duminica, releteaza Reuters. Boala respiratorie cauzata de noul coronavirus este deosebit de periculoasa pentru varstnici, desi si adulti si copii sunt, de asemenea, printre 500.000 de victime si peste 10 milioane de cazuri raportate.

- Nivelul raului Prut la intrarea pe teritoriul Romaniei a depasit, marti dimineata, la ora 10,00, cu 84 de centimetri cota de pericol, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.

- Suedia, considerata de unii specialiști din OMS un model in lupta cu noul coronavirus, deoarece a luat masuri mai putin stricte decat majoritatea altor tari europene, a depasit pragul de 5.000 de decese, potrivit celui mai recent bilant al autoritatii sanitare, publicat miercuri, informeaza AFP. In…