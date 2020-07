Stiri pe aceeasi tema

- La mulți ani, Catalin Rizea! Fost concurent la Asia Express și logodnic al Addei, Catalin se bucura astazi de iubirea tuturor apropiaților. Acesta mai adauga o petala in floarea varstei și traiește din plin fiecare clipa alaturi de soție și de copil.

- Departe de casa, dar alaturi de cei dragi! Astfel iși sarbatorește primarul capitalei, Ion Ceban, cea de-a 40-a aniversare. Edilul a postat citeva fotografii pe pagina sa de Facebook, fiind in compania familiei cu care a mers intr-o excursie la Orheiul Vechi. „Azi 40! Sint primele doua zile din ultima…

- Cunoscutul actor de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” si Maestrul in arta Victor Drumi s-a stins din viata la varsta de 70 de ani. Vestea despre moartea lui Victor Drumi a fost facuta de colectovul Teatrului „Mihai Eminescu” pe pagina de Facebook.

- Pandemia de coronavirus i-a afectat nespus de mult pe artisti. Multi dintre ei si-au mutat activitatea in mediul online pentru a fi aproape de admiratori. Aurelian Temișan s-a adaptat vremurilor dificile și nu poate sta departe de public nici macar de ziua sa.

- Cunoscutul actor de teatru și cinema Iurie Suveica s-a stins din viața la 56 de ani. Maestrul a fost gasit mort in propria casa, vineri seara, de tatal si fratele sau. Informatia a fost confirmata de fosta soție, Cornelia Suveica.

- Acum exact 70 de ani compania SEAT a inceput o calatorie interesanta in istoria auto. La 9 mai 1950 a fost fondata compania care a pus Spania pe roți și a democratizat mobilitatea. Din acel moment și pana in aceasta sambata SEAT a suferit o transformare profunda și a demonstrat o capacitate constanta…

- In familia lui Cristian Daminuța astazi este mare sarbatoare! Soția fotbalistului iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar acesta a ținut sa-i faca o urare in mediul online și sa-i mulțumeasca pentru minunea din viața sa.

- Regina Elisabeta a II-a isi va sarbatori ziua de nastere intr-o maniera discreta saptamana viitoare, fara traditionalele salve de tun trase in onoarea sa, pe care suverana le considera "nepotrivite" in plina pandemie de coronavirus, care a facut peste 14.000 de victime in Marea Britanie, a declarat…