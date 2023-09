Stiri pe aceeasi tema

- "Am riscat sa fiu injunghiata, am cerut ajutor, dar mi s-a spus sa ma descurc", a povesit Mihaela Marian, in varsta de 26 de ani, care lucreaza intr-un restaurant din centrul Romei, potrivit stiridiaspora.ro. Tanara a mai dezvalui faptul ca șoferul, in ciuda rugaminților disperate de a fi ajutata, nu…

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis (TADP). Halep a fost suspendata provizoriu din octombrie…

- Un galatean in varsta de 32 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal dupa ce a amenintat cu un cutit o alta persoana, in zona statiei de autobuz din Tiglina 1 din Galati. ”In jurul orei 23,00, echipajul de jandarmerie aflat in misiune de mentinere a ordinii publice a…

- Madalina Ghenea este, fara doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din lume. Recent, superba bruneta a implinit varsta de 36 de ani, insa cu puțin timp inainte de aniversare, a publicat in mediul online mai multe fotografii și și-a deschis sufletul in fața admiratorilor sai. Romanca a fost…

- O femeie de 59 de ani, din Santana, a fost injunghiata in timp ce se afla in casa. Surse din ancheta spun ca agresorul nu ar fi fost prins inca de oamenii legii. Victima a ajuns la spital cu multiple plagi la nivelul corpului și al capului.

- O femeie de 59 de ani, din Santana, a fost injunghiata in timp ce se afla in casa. Surse din ancheta spun ca agresorul nu ar fi fost prins inca de oamenii legii. Victima a ajuns la spital cu multiple plagi la nvelul corpului și al capului.

- Individul ar fi folosit si un spray lacrimogen. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au solicitat si obtinut arestarea preventiva a unui barbat, din Agigea, suspetat de savarsirea infractiunii de tentativa de viol. Mandatul de arestare este valabil pe o perioada de 30…

- Un autobuz pentru transport calatori a fost cuprins de un incendiu. Mașina se afla in Zalau. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. In intervalul 7 – 9 iulie, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor,…