- Uniunea Europeana i-a cerut, luni, Ungariei sa apere valorile si sa mentina unitatea Blocului comunitar, pe fondul victoriei formatiunii de guvernamant din Ungaria, Fidesz, in cadrul alegerilor parlamentare de duminica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- UE ii cere lui Viktor Orban sa respecta valorile europene, intr-un mesaj transmis dupa ce a caștigat un nou mandat ca premier al Ungariei. In replica, acesta a spus ca lucrurile nu mai pot continua asa in Uniunea Europeana, scrie EFE, citat de Agerpres. Intr-un mesaj transmis de Comisia Europeana, liderii…

- "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica, dar pentru aceasta trebuie ca toti sa putem spune ceea ce ne deranjeaza", a declarat Orban la televiziunea Echo Tv. Pentru seful guvernului de la Budapesta, rezultatul de duminica, in care partidul sau, Fidesz (conservator),…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a salutat luni victoria electorala a prim-ministrului ungar Viktor Orban si a indemnat Uniunea Europeana sa renunte la ceea ce el a numit o "politica de aroganta si condescendenta" fata de membri mai mici precum Ungaria, scrie AGERPRES, citand Reuters.Citeste…

- Maghiarii s-au prezentat in numar foarte mare la urne și au decis sa-i dea un nou mandat de premier lui Viktor Orban. Cel mai important lider eurosceptic din Uniunea Europeana va conduce țara pentru inca patru ani dupa ce partidul sau a fost votat de aproape jumatate dintre alegatori. In ciuda avansului…

- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii.

- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii. "Noi alegem nu doar partide, un guvern si un prim-ministru, ci votam si pentru un viitor",…