- In cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, vor fi…

- O pacienta din Suceava infectata cu noul coronavirus a intrat, astazi, in stop cardio – respirator, fiind transferata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Este vorba despre o femeie de 64 de ani, om de afaceri, intoarsa recent din Dubai. Pacienta a fost confirmata cu virusul COVID 19 in cursul…

- In momentul de fata, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, trei persoane bolnave de coronavirus sunt internate la Terapie Intensiva, a declarat directorul institutiei, Carmen Dorobat. Cei trei pacienti nu sunt intubati, dar sunt tinuti sub observatie. Carmen Dorobat: Pacientii gravi sunt trei,…

- Oradea este al patrulea centru regional din tara, dupa Bucuresti, Cluj si Iasi, care a primit Centru mobil de pregatire a paramedicilor, in valoare de 35.000 de euro, a declarat miercuri seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Crisana" al judetului, Sorin Caba."De peste zece…

- Femeia din Suceava suspecta de infectie cu coronavirus a fost internata vineri seara la Spitalul de Boli Infectioase Sf. Parascheva din Iasi, a declarat managerul institutiei, Carmen Dorobat, transmite agerpres.ro. Potrivit sursei citate, femeia este cazata intr un salon amenajat special si i se iau…

- Un accident rutier produs intre doua autoturisme in județul Vaslui a dus la activarea Planului Roșu de Intervenție, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Avand in vedere ca este vorba despre mai multe victime (pasagerii din mașini), pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca in aceasta dupa amiaza a avut loc o explozie intr-un apartament din municipiul Suceava. Explozia, care nu a fost urmata de un incendiu, s-a produs in unul dintre blocurile tur din George Enescu, fata in fata cu fostul magazin „Mobila”. Potrivit ISU…