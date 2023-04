Stiri pe aceeasi tema

- Un elev a avut parte de un sfarșit tragic. Tanarul a murit dupa ce a facut infarct in timpul unui examen de Bacalaureat, in Franța. Colegii lui sunt șocați, iar proba s-a anulat. Medicii nu au putut face nimic pentru a-l salva, in ciuda eforturilor.

- Un minor de 4 ani se afla in stare grava la spitalul din Balți dupa ce a cazut de la inalțime. Polițiștii au fost sesizați, astazi, in jurul orei 14:40, despre faptul ca un copil a cazut de la etajul 7 al unui bloc de locuit din municipiul Balți. La fața locului imediat s-a deplasat conducerea IP Balți…

- Un apel la 112 a anunțat luni seara in jurul orei 21.40 ca o persoana ar fi cazut pe o copertina, de la inalțime, la o locație de pe strada Gelu din municipiul Gherla. Din primele informații, ar fi vorba despre un adolescent de 13 ani.Baiatul s-a oprit din cadere pe o copertina aflata la etajul 1 al…

- Un barbat a murit in aceasta seara, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc din Cluj-Napoca. Barbatul ar avea in jur de 70 de ani, iar caderea s-ar fi produs de la etajul VII al blocului. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a acorda primul ajutor calificat…

- Un copil de trei ani a murit, marti, la spital, dupa ce a ramas nesupravegheat de parinti pentru scurt timp si s-a inecat intr-o piscina aflata in interiorul unei unitati de cazare din statiunea Straja, Hunedoara. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.

- O tanara de 20 de ani a murit, sambata, dupa ce ar fi cazut de la etajul intai al blocului in care locuia, in municipiul Targu Jiu. Politistii fac verificari in acest caz, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc incidentul.Fata a cazut de la etajul intai, iar echipajul Serviciului de Ambulanta…

