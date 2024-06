Stiri pe aceeasi tema

- Marian Pavel de la Mireasa a fost invitat in ediția de astazi de la Star Matinal. Fostul concurent are aceeași ocupație ca inainte sa intre in competiție, caci și in prezent canta, dar in schimb pe plan personal au aparut ceva schimbari. El și Andreea Gradinaru, cu care s-a casatorit in Marea Finala,…

- Andrei de la Mireasa, sezonul 7, pare ca a uitat complet de Simona, caci iubește din nou. Fostul concurent este impreuna cu Ana Maria, o tanara in varsta de 23 de ani, cu care pare ca se ințelege de minune. Cei doi s-au afișat din nou impreuna. Iata cat de fericiți sunt impreuna.

- In urma cu mai bine de doua luni, Andrei de la Mireasa, sezonul 7, confirma ca nu mai formeaza un cuplu cu Simona. Cei doi s-au casatorit in Marea Finala, dar s-ar fi desparțit la noua luni distanța. Acum, se pare ca a rasarit soarele și pe strada fostului concurent, caci iubește din nou.

- Alexandru, iubitul Cristinei, a fost eliminat din competiția Mireasa in gala de pe data de 10 mai 2024. De atunci, cei doi indragostiți nu s-au mai intalnit, numai Alexandru a fost cel care a putut sa iși urmareasca zilnic, iubita ramasa in competiție, pe micul ecran.

- Dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu ar mai fi impreuna, Andrei de la Mireasa, sezonul 7, a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Simona. Așa cum era de așteptat, au aparut o mulțime de reacții din partea celor care i-au apreciat pe cand erau concurenți.

- Au avut o relație presarata cu momente tensionate pe cand erau concurenți la Mireasa și se pare ca au ajuns și la separare. Dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca Andrei și Simona s-au desparțit, fostul concurent a confirmat desparțirea. Cei doi aveau planuri mari impreuna și declarau ca se ințeleg…

- Hatice și Simona au devenit prietene in sezonul 7 Mireasa, iar aceasta prietenie continua și in afara competiției. Simona se confrunta cu neplacerile desparțirii, iar prietena ei i-a transmis un mesaj de susținere.