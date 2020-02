"Am asteptat 24 de ore rezultatul testului pentru coronavirus" - Angela, asistentă medicală la Cremona Sâmbata dimineata, la ora 7, la Cremona, Angela M., o asistenta românca apropiata de vârsta pensionarii, a iesit din tura de noapte, obosita. Unul din pacienti, cu febra si tuse, a solicitat-o toata noaptea pentru asistenta. La ora 9, Angela a primit un telefon de la clinica. Pacientul ei este suspectat de infectie cu coronovirus: ginerele lui, care l-a vizitat acum o saptamâna, este pozitiv la testul covid19.

În câteva secunde, Angela vede, ca într-un film, toate momentele din seara precedenta. Masurare temperatura, dus la baie, asezat în scaun:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata marturia halucinanta a unei romance care tocmai aterizase pe aeroportul din Otopeni, direct din Italia:"Nu exista nicio verificare. Absolut niciun fel de verificare. Nici dupa ce iesi in sala de asteptare din avion, nu exista nicio verificare, nimic. Eu am luat o masura, in sensul ca imi pun fularul…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…

- China a raportat sâmbata o scadere a numarului de noi decese și cazuri de coronavirus consemnate pâna la finalul zilei de vineri, transmite Reuters. În China continentala au fost înregistrate 397 de noi infectari, fața de 889 în ziua anterioara.Dar, numarul de cazuri…

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- Delegatia Romaniei a obtinut prima medalie la Jocurile Olimpice de Iarna pentru Tineret de la Lausanne, dupa ce Ramona Ionel a terminat pe locul 3 la patinaj viteza, echipe mixte.Romanca a concurat alaturi de rusoaica Sorokoletova, americanul Tablon si finlandezul Suomalainen.Romania este reprezentata…

- Un barbat de 52 de ani din Piatra Neamț a primit, in prima zi de Craciun, rinchii de care avea nevoie pentru a supraviețui. Operația de transplant a durat 9 ore, fiind prima efectuata in capitala Moldovei in care un pacient primește doi rinchi de un donator in moarte cerebrala, conform Mediafax.Citește…

- Ofertele de iarna pentru Republica Moldova, care a fost inclusa in top 10 destinatii turistice de catre New York Times si Lonely Planet, se axeaza pe turismul rural, oenoturism si experiente culinare, fiind pe placul celor care prefera activitatile in aer liber, dar si al celor care cauta gastronomie…