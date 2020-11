Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru (50 de ani), revenit in Romania dupa scurta aventura din Emirate, de la Al-Wasl, a continuat sa se tachineze cu Cornel Dinu (72 de ani), fostul mare jucator al celor de la Dinamo. In momentul in care Laurențiu Reghecampf a plecat de la Al-Wasl, Basarab Panduru, „secundul” lui Reghe,…

- De luni, 16 noiembrie 2020, și pana duminica, 22 noiembrie 2020, va avea loc Targul online de Turism, organizat de DETOUR, una dintre cele mai mari rețele de agenții de turism și turoperare din lume. Targul se va desfașura live, pe platforma online www.dertour.ro , unde iubitorii de vacanțe vor fi…

- Invitata astazi in emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D, Bianca Dragușanu a povestit despre ultimele intamplari din viața sa, drumurile recente in Dubai, afacerea pe care o are impreuna cu Ramona Gabor, gandul de a se stabili in Emirate și o intamplare nefericita cu fiica sa, Sofia, care a lasat-o cu…

- Pepe a vorbit despre averea sa pe care acum trebuie sa o imparta cu mama copiilor lui. Cum a reușit sa puna bazele afacerilor sale și sa faca atația bani? Artistul a fost extrem de transparent. Cum a reușit Pepe sa-și faca averea? Artistul le-a recunoscut totul fanilor Divorțul bomba al anului din…

- Simona Halep a incheiat sezonul 2021 pe locul 2 in clasamentul WTA și cu trei titluri caștigate. S-a impus la Dubai, Praga și Roma și are cele mai multe trofee intr-un sezon serios afectat de pandemia de coronavirus. Pe de alta parte, prestațiile din turneele de Grand Slam la care a participat au fost…

- Anamaria Prodan, soția și agentul lui Laurențiu Reghecampf, a fost intrebata daca antrenorul are de gand sa revina in fotbalul romanesc, iar aceasta a negat, fara sa dea insa prea multe detalii. "Nu vine! Este in discuții cu alții", a spus Anamaria Prodan. Reghecampf si Panduru, umiliti…

- Candidatul sustinut de USR-PLUS-PNL la Primaria Capitalei Nicusor Dan s-a intalnit joi dimineata cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria si apoi au mers impreuna si s-au intalnit cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Acestia au vorbit despre campania electorala iar Iohannis i-a dat sfaturi…

- "Bine v-am gasit, dragi colegi. Arata frumos sala asa, spatiu amenajat cu distanta fizica. Chiar daca avem masti, se vede ca bucuria revederii se citeste pe ochi. Mastile au si un mare avantaj ca ne permit sa ne uitam in ochi. Ochii sunt oglinda sufletului si de multe ori uitam lucrul acesta. Ne…