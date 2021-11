Coreea de Sud a lansat masinile viitorului: autoturismele autonome, ce circula fara soferi, pe drumurile publice ale metropolei Seul. Autoritațile au anunțat ca vor opera 3 mașini autonome pentru cetațeni, ce vor circula pe anumite rute in zona Sangam-dong, din districtul Mapo. Vehiculele vor putea fi chemate prin aplicația TAP!, ce poate fi descarcata de […] The post Am ajuns in viitor. Tara ce a lansat, pe drumurile publice, masinile fara sofer first appeared on Ziarul National .