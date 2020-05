Am aflat secretul rețetei după care tânjește toată lumea în izolare. Îți lasă gura apă! Și cand spun asta nu ma refer la o banala porție de cartofi prajiți sau la o salata cu ceapa verde. Nu! Fac referire la una dintre cele mai vanate specialitați dinainte de pandemie: burgerul! Dar nu orice sendviș grasan doldora de carne de vita arsa doar pe o parte. In discuție este o rețeta deosebita, livrata de cel mai cunoscut maestru al burgerilor din Londra, Ben Denner pe numele lui. Deschideți bine ochii, pentru ca primul ingredient nu este carnea! Nu va zgarciți! „Chifla este cea mai importanta”, atenționeaza Denner. „Nu va zgarciți cand o cumparați, pentru ca doar ea poate pastra prospețimea… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a nu deveni victime ale furturilor din locuinta, polițiștii va recomanda: Tineti in permanenta usa incuiata si asigurata cu lantul de protectie; Verificati prin vizor identitatea vizitatorilor; evitati sa deschideti usa oricui (chiar daca este femeie, copil sau persoana in varsta care solicita…

- Domestice sau salbatice, animalele au demonstrat ca se distreaza de minune atunci cand vine vorba de… ouale vopsite . Am ales pentru voi cateva imagini haioase, realizate la gradina zoologica din Londra, parcul safari din Bewdley, Worcestershire, Anglia, gradina zoologica Taronga, din Australia, unde…

- Medicul Tudor Ciuhodaru de la Spitalul Clinic de Urgenta „Nicolae Oblu” din Iași a publicat marți un „ghid anticovid” cu sfaturi practice pentru a ne feri de virus. Potrivit medicului, noul coronavirus rezista 30 de minute în aer, 4 zile pe anumite suprafețe și 36,6…

- NOTA: 1) Veti avea haine care se folosesc exclusiv pentru iesirea din casa. Aceste haine vor fi lasate la intrare dupa ce va intoarceti. Ideal, aceste haine vor fi bagate in masina de spalat imediat dupa intoarcere. 2) Purtati parul strins si o sapca/esarfa/caciula/basca (etc) pentru a avea parul cit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis ca situatia generata de noul coronavirus este pandemie, in contextul in care s au inregistrat cazuri de infectii in aproape toate tarile lumii.Iata citeva stafuri are trebuie resectateDaca iesi din casa, puneti o haina cu maneca lunga.Daca ai o masca, puneti…

- Pentru perioada cat procesul educațional din intreaga republica este suspendat, Inspectoratul de Politie din Ungheni, vine cu urmatoarele recomandari in scopul reactionarii adecvate, orientate la prevenirea si contracararea delincventei juvenile, prevenirea traumatismului de diferit gen in randurile…

- Se apropie 1 martie, ziua in care se daruiesc martisoare, iar pentru a oferi un martisor atractiv si placut celor dragi, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, sfatuieste cujmparatorii sa tina cont de cateva recomandari. Potrivit unui comunicat transmis de managerul ANPC, in aceasta…

- Incepand de sambata, 8 februarie, temperaturile vor fi in scadere, iar pe parcursul noptii si inclusiv duminica dimineata gradele din termometre vor scadea cu pana la -13 grade C. Frigul va fi amplificat de vant deoarece avesta va sufla cu pana la 60 km/ora. De abia de luni, temperaturile incep sa creasca…